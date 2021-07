Advokáta Miškoviča príhody a skúsenosti

Všimnite si, že ktokoľvek sa začne cítiť “našim človekom” - aj z tábora “obyčajných a nezávislých” - začne sa správať, ako by si mohli dovoliť hocičo.

Taká riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Jana Štilichová, napríklad. Že v médiách obhajovala svoju predchodkyňu, ktorá aktuálne sedí v base za korupciu, je rozhodne neprípustné. Šéfka štátneho úradu predsa nemôže obhajovať konanie, ktoré je v rozpore so zákonom. Ale kritizovať inštitúcie, ktoré vyšetrujú jej pôsobenie vo fonde, to je už čistá drzosť. To kde sme, aby preverovaný subjekt určoval, čo môže kontrolný úrad preverovať?

Pani sa totiž cíti byť šikanovaná Národným kontrolným úradom, ktorého predseda to vidí na návštevu NAKA na Pozemkovom fonde. Vadí jej aj Úrad pre verejné obstarávanie vyšetrujúci zmluvy s advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča.

A na tohto pána, ktorý sa ako červená niť tiahne víťazným ťažením hnutia OĽaNO, sa teraz pozrieme bližšie.

2018: Spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom po tom, ako sa župankou stala Erika Jurinová z OĽaNO. Pri uzatváraní zmluvy predložil aj čestné vyhlásenie, že nemá vedomosť o trestnom stíhaní seba ani nikoho zo svojich zamestnancov. Klamal. V tom čase bol obžalovaný v súvislosti s podozrením z falšovania podpisov v spore dvoch firiem. Miškovič v tom čase ešte nebol advokátom.

november 2019: Spolupráca so Žilinskou župou na verejnom obstarávaní prímestskej autobusovej dopravy.

jar 2020: S nástupom novej vlády sa stal poradcom ministra financií Hegera (OĽaNO). Následne jeho advokátska kancelária podpísala viaceré zmluvy so štátom:

s ministerstvom životného prostredia (pod OĽaNO),

so Slovenským pozemkovým fondom

aj s Tiposom (pod ministerstvom financií OĽaNO).

2020: Žilinskej župe vykazoval faktúry s priveľkým počtom odpracovaných hodín, takže vzbudili pochybnosť, či sú fakturované hodiny skutočné a primerané. Po medializácii viacerých pochybných okolností s ním župa zrušila spoluprácu. Pôsobil aj v Letiskovej spoločnosti Žilina, skončil aj tu.

september 2020: Slovenská advokátska komora mu pozastavila činnosť, pretože bol obžalovaný a klamal o tom.

december 2020: Budajovo ministerstvo zákazku zrušilo, rámcová dohoda zanikla a neboli z nej vyplatené žiadne peniaze.

Spolupráca s Trnavskou župou na verejnom obstarávaní prímestskej autobusovej dopravy.

jar 2021: Úrad pre verejné obstarávanie kontroluje jeho zákazky na právne služby pre štátne spoločnosti.

apríl 2021: ÚVO zistenia odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.

Pán Miškovič vysvetľuje, že zmluvy so štátom nerobil pre peniaze, ale „z pohnútky pomôcť“. Medializované informácie považuje za kampaň proti jeho osobe a za snahu znechutiť ho a zdiskreditovať. Počas svojej činnosti mala jeho advokátska spoločnosť nedoplatky voči štátu na daniach a na poistnom.

Tak teraz naozaj neviem.

Kto tu má právo byť znechutený?

FOTO:Tomáš Benedikovič - Foto N