Vysvedčenie pre ministra dopravy

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal má za sebou rok vo funkcii. Pozrime sa bližšie na to, ako sa mu darilo.

Napriek tomu, že nejde cestou skutočne transparentného dialógu - ten dojem sa mu darí vytvárať. Vo svojich videách pôsobí, že je tým pravým mužom na svojom mieste. Navodzuje pocit dôveryhodnosti, kompetentnosti, rozhodnosti, úprimnej snahy a poctivosti. Verím, že do veľkej miery takým skutočne je, no pochvalu si na tomto mieste zaslúži aj ministrov mediálny tím.

Pozrime sa však na prácu, ktorá sa nachádza za príťažlivým PR obrazom ministra. Nebudem spomínať úspechy, o tých nám rozpráva sám pán minister cez príspevky a videá na facebooku.

V prvom rade chcem upozorniť na to, že Andrejovi Doležalovi sa nepodarilo vzdať dedičstva z čias mečiarizmu, keď sa z Ministerstva dopravy a výstavby SR stala zlatá baňa pre úzku skupinu vyvolených. Tento princíp doviedla vláda Roberta Fica do dokonalosti a práve tento princíp je odpoveďou na to, prečo stále nemáme diaľnicu z bratislavy do Košíc.

Nič sa nemení

Moje sklamanie je väčšie práve pre sľuby tejto vlády ohľadom transparentnosti pri výberových konaniach. Sami uviedli, že „Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach spôsobovali štátu vysoké finančné straty”. Programové vyhlásenie vlády tak ustúpilo realite netransparentných výberových konaní, kde top manažérov do podnikov ako NDS alebo ZSSK vyberá samotný minister s požehnaním svojho straníckeho šéfa Borisa Kollára a odvráteného zraku vtedajšieho premiéra Matoviča. Žiaľ, oproti predchodcom nastal posun len vo vylepšenej fasáde. Všetko lepšie vyzerá, ale viete ako - karavána ide ďalej.

Železnice stagnujú

Podobne je to s prístupom k Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorá za posledných desať rokov nekoncepčne nakúpila vlaky za viac ako miliardu eur. Ani pri Andrejovi Doležalovi sa to nezmenilo. Napriek upozorneniu Útvaru hodnoty za peniaze pokračujú nákupy od buka do buka ďalej.

Keď už sme pri železniciach, nemožno nespomenúť nevýhodné protežovanie spoločností ŽOS Vrútky a ŽOS Trnava v tendroch či už na nákup nepotrebných, neekologických alebo nekvalitných jednotiek, alebo predražených opráv.

Kým sa v manažmente spoločností ZSSK, Cargo a ŽSR neurobí poctivý audit a transparentná výmena vedenia, železničná doprava bude - jemne povedané - naďalej stagnovať. Aktuálne môžeme sledovať, že pánovi ministrovi tento vlak už odchádza. Čo je horšie, nevyzerá to, že naň niekedy chcel naskočiť. Skrátka - nič sa nemení.

Európa sa vzďaluje

Pozrime sa na to, ako na poli železničnej dopravy korešpondujú reálne kroky ministerstva s ideami a zámermi EÚ. Poviem tak ako je, nekorešpondujú. Dokonca idú proti vlastnému programovému vyhláseniu. Tu si známku udelil samotný minister Doležal, keď okomentoval schválený rozpočet ako absolútne katastrofálny. Vyplynulo z neho, že Železniciam Slovenskej republiky budú chýbať peniaze na samotnú prevádzku. Zamestnanci železničného sektoru mu k tomu poslali otvorený list, kde okrem iného píšu: "Návrh šátneho rozpočtu prideľuje železničnému sektoru prostriedky, ktoré nepostačujú ani na zebezpečenie základných potrieb, nie to ešte na akýkoľvek rozvoj, o ktorom pojednáva Programové vyhlásenie vlády SR. Príchodom novej vlády sme očakávali iný prístup k železniciam."

Katastrofálne to vyzeralo aj s budovaním železničnej infraštruktúry. Kým v roku 2020 štátny rozpočet spolufinancovania investičných výdavkov z fondov EÚ počítal s 58,2 miliónmi eur, tak tento rok je štát ochotný investovať sumu stotisíc eur. Počujete dobre - stotisíc eur oproti 58 miliónom.

Pán minister sa len prednedávnom preriekol, že situáciu zachránila koronakríza. Potom sa opravil a uznal, že za záchranu vďačia slovenské železnice peniazom z Plánu obnovy a udržateľnosti, ktoré nám Európska únia poskytne ako liek na ekonomické straty spôsobené koronakrízou.

V cestnej infraštrukúre nič nové

Poďme na cesty. Uznávam, že dedičstvo predchádzajúcich ministrov v podobe nedotiahnutých projektov a tunelov je železnou guľou priviazanou o nohu. Nevidím však dostatočnú snahu zbaviť sa ho a robiť všetko poctivo, rozumne a transparentne.

Napríklad len pár dní po slávnostnom podpísaní zmluvy na vybudovanie rýchlostnej cesty R3 na Orave sme sa dozvedeli, že v tajnosti prebehla dohoda o odklade prác o ďalšie dva roky. Alebo otvorenie úseku diaľnice pri Žiline, ktorý nielenže nerieši dopravné problémy, ale mestu Žilina vytvára nové. Vodičom prinesie zdržanie a vďaka zvýšeniu množstva kolíznych bodov aj vyššiu nehodovosť.

Pozrime sa na mosty Slovenska. Spolu až 1154 mostov v zlom až havarijnom stave čaká na svoju rekonštrukciu. Kompetentní si tento problém prehadzujú ako horúci zemiak a my ostatní len s obavami sledujeme, kedy nám to začne padať.

Ekológia ide bokom

Nedostatočná je podpora ekologickej a udržateľnej dopravy. Minister opakovane odmietol pomoc mestským dopravným podnikom, ktorým pre koronakrízu vypadli tržby a teraz im hrozí rušenie spojov a prepúšťanie. S výhovorkou, že tieto podniky patria pod mestá. Vláda pritom dokázala pomôcť súkromným dopravcom alebo veľkým fabrikám ako PSA alebo VW. Prečo by sa to nemalo dať pri mestskej doprave? Tá neochota hľadať riešenie práve pre mestá s vlastnou hromadnou dopravou ma zaráža.

Pošta pred kolapsom

Ako zvláda transformáciu Slovenskej pošty? Takto. Do jej vedenia bol dosadený človek, ktorý poštárskej problematike nerozumie, a ktorému chýba dlhodobá koncepcia ozdravenia spoločnosti. Namiesto toho skúša nešťastné experimenty akým je prepustenie viac ako 700 zamestnancov.

Žiadne nové byty

Povestnou čerešničkou na torte neplnenie hlavného volebného sľubu jeho šéfa o výstavbe 25-tisíc nájomných bytov ročne. Doteraz nepostavili jediný byt. To znamená, že do konca volebného obdobia im stále ostáva postaviť 100-tisć bytov. Akurát, že na to majú nie štyri, ale už len tri roky. Aby ukázali, že vedia plniť sľuby, musia postaviť 90 bytov denne.

Známka

Zhrňme si to. Určite by som tých prešľapov, o ktorých sa príliš nehovorí, mohol spomenúť viac. Ale myslím, že obraz práce pána ministra Doležala som už dotvoril dostatočne. Nebolo by jednoduché hodnotiť jeho výkon jednou známkou. Ale povedať, že je prinajmenšom dobrý, to by som s čistým svedomím asi nedokázal.