Ministerstvo dopravy pokračuje pri obsadzovaní postov v tradícii "našich ľudí"

Je to zvláštne, ako sa v rezorte dopravy a výstavby rozširuje “rodina”. Ministerstvo dopravy obsadzuje miesta šéfov najväčších štátnych firiem v rezorte dopravy a výstavby, no takmer nikto sa nehlási. Prečo?

DO VÝBEROVÝCH KONANÍ NA DOPRAVE SA HLÁSI MÁLO UCHÁDZAČOV

O post predsedu predstavenstva NDS sa uchádzajú len štyria, do Letových prevádzkových služieb piati a do vedenia ZSSK iba siedmi záujemci. Ide pritom o manažérske pozície s platom až do 10-tisíc eur. Čím to je, že množstvo uchádzačov je pri ministerstve dopravy rádovo nižšie ako pri obdobnom výberovom konaní pod ministerstvom financií?

Povedzme si na rovinu - potenciálni uchádzači nedôverujú poctivosti výberových konaní. Tušia, že karty sú už rozdané. Prečo by sa márne mali snažiť o pozície, kde transparentnosť vo výberovom konaní je len zásterkou, aby sa litere zákona urobilo zadobre?

ZVLÁŠNY SPÔSOB VÝBERU ĽUDÍ

Od zverejnenia konkurzu bolo len niekoľko dní na prihlásenie. Oznam na facebooku nehovoril jasne, ktoré pozície obsadzujú. Mená členov výberových komisií ministerstvo dopravy nezverejnilo. Ministerstvo dopravy je tým známe - slabá konkurencia alebo netransparentný výber pri obsadzovaní lukratívnych pozícií je preň typické.

Podčiarknuté sčítané - minister Andrej Doležal a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár dosádzajú šéfov podnikov svojvoľne, bez skutočnej verejnej kontroly.

Takto nevyzerá úprimný záujem o rozvoj svojho rezortu a všeobecne o lepší život na Slovensku pre všetkých. Riadenie podnikov, ktoré spravujú štátny majetok a investície za miliardy eur a zamestnávajú tisícky ľudí sú pre členov a priaznivcov “rodiny” eldorádom, z ktorého treba vyťažiť maximum.

Toto je obrovský problém spôsobujúci veľké ekonomické škody. Rezortom dopravy sa ťahá od čias mečiarizmu, ktorý Fico dotiahol do dokonalosti, a z ktorého stále ťaží Boris Kollár vďaka benevolencii premiéra Matoviča.

AKO BY TO MALO VYZERAŤ

Pritom práve táto vláda sľubovala transparentnosť pri výberových konaniach. Vo vlastnom programovom vyhlásení uviedli, že „Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach spôsobovali štátu vysoké finančné straty.“

Keby ministerstvu naozaj záležalo na poctivom hľadaní najlepších kandidátov, výberové konanie by vyzeralo zhruba takto:

O vyhlásenom výberovom konaní by informovali v dostatočnom predstihu cez čo najviac médií a s potrebnými detailami o ponúkanej pozícii.

Vytvorili by odbornú výberovú komisiu a predstavili ju verejnosti.

Dodržali by transparentnosť výberového konania.

Zverejnili by mená, životopisy a základy rozvojových plánov jednotlivých uchádzačov.

Vypočutie by bolo verejné a rovnako aj hodnotenia komisie.

ĎAĽŠIE MINISTERSTVO PRE SME RODINA (aj keď len dočasne)

Víťazné ťaženie Kollárovcov podčiarkuje aktuálna správa, že minister Doležal dočasne povedie aj ministerstvo hospodárstva. Ostáva nám len dúfať, že ten čas bude príliš krátky na to, aby doň stihol preniesť overené praktiky z ministerstva dopravy.

