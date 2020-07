Kontroverzný človek je členom výboru pre prípravu novely stavebného zákona

Súčasťou riadiacej komisie pre zmenu stavebného zákona pre časť Enviro predseda Združenia domových samospráv, Marcel Slávik.

Identické pripomienky

Združenie domových samospráv je vo svete developmentu, ako aj pri investičných akciách zabezpečovaných štátom, prípadne obcami, veľmi dobre známe slovné spojenie. Pán Slávik je pravdepodobne najaktívneší občan na Slovensku. Ako účastník konania EIA konaní sa dostane do všetkých projektov, keďže súčasná právna úprava to dovoľuje prostredníctvom dotknutej verejnosti, teda takej, ktorá je podporujúca ochranu životného prostredia projektu. Zdá sa, že pán Slávik nerobí nič iné len sleduje enviroportál a ku každému projektu zasiela automaticky pripomienky, aby si zabezpečil miesto účastníka konania až do jeho kolaudácie. Ku každému projektu zasiela približne 40 takmer identických pripomienok. Menšie úpravy robí ak sa jedná o líniové stavby, prípadne o stavby priemyselného charakteru.

Podobnosť s inými skupinami

Takmer každá stavba začína EIA posudzovaním, nasleduje územné rozhodnutie, stavebné povolenie a nakoniec kolaudačné rozhodnutie. Pri každom z týchto konaní je možné pomocou odvolania predĺžiť procesy o 3 až 4 mesiace to znamená pri 4 konaniach môže byť omeškanie projektu až o 16 mesiacov. Samozrejme žiaden developer nemá záujem o prípadne obštrukcie a preto si radšej zaplatí napr. členské, ktoré zabezpečí bezproblémový priebeh konaní (pripomienky v konaní dostanú, avšak po vydaní rozhodnutia sa účastník konania neodvolá). Konanie združenia domovy samospráv má podľa môjho názoru viacero spoločných znakov s konaním skupín z deväťdesiatych rokov ponúkajúcim podnikateľom ochranu za finančnú odpaltu. Síce v prípade združenia domových samospráv nie je podnikateľom ponúkaná bezpečnosť, ale nahradilo ju rýchle a bezproblémové konanie. Modus operandi je však nápadne podobný. Preto, byť členom združenia domovy samospráv a platiť členské, má svoje výhody. Napríklad, že sa v konaní nevyskytnú odvolania, ktoré by natiahli proces výstavby rádovo o mesiace až roky.

Dobrovoľné členské

Hlavným cielom odvolaní je pôsobiť ako brzda a tým dosiahnuť pozornosť developera, ktorý je za odbrzdenie ochotný zaplatiť spomínané „členské“. Či ide o legálny prostriedok, ako prísť k členskému, nechám na posúdenie orgánom činným v trestnom konaní avšak podobné praktiky sa vyskytli v roku 2018 na Okresnom úrade Bratislava, kde nakoniec muselo zasahovať elitné komando NAKA a časť úradníkov, ako aj podnikateľov, zostalo vo väzbe. Zámerne dochádzalo k predlžovaniu procesu povoľovania stavieb, dotyčný developer si napokon objednal konzultačné služby u vytipovaných firiem a nakoniec bolo možné tento proces zrýchliť. Opäť tu vidieť nápaditú podobnosť s postupmi združenia.

Akí tvorcovia, taký zákon

Považujem za diskutabilné, či má združenie domovy samospráv za cieľ naozaj prispieť k lepšej klíme, prípadne architektonickému vzhľadu stavieb. Pripúšťam, že zo záplavy konaní, na ktorých sa zúčastňujú, sa občas vyskytli aj dobré pripomienky – i tak sa zdá, že ide o náhody resp. iba zopár pripomienkovaní bolo skutočne opodstatnených. Priliš málo na to, aby to stačilo na nespochybňovanie konania združenia zastupovaného pánom Slávikom. Máme za to, že človek, ktorý zaštiťuje toto zruženie nemá čo robiť pri príprave novely stavebného zákona, nakoľko výsledok bude opäť len voda na mlyn špekulantom, ktorí vedia ohýbať paragrafy vo svoj prospech.