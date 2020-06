Diaľnica je z odpadkov, minister Doležal v tom problém nevidí

Neustále debaty či na stavbe D4/R7 dodržiavajú predpísanú kvalitu môžeme po minulom týždni s čistým svedomím ukončiť. Rozťať tento spor musela až samotná príroda.

Minulý týždeň boli publikované fotky ktoré jasne potvrdzujú, že násyp je realizovaný aj z materiálov, ktoré tam nemajú čo robiť. V násype sa nachádzajú odpadky, materiály ako drevo, textil, plasty ale aj látky nebezpečné pre životné prostredie.

Jeden minister ako druhý

Kto by čakal, že minister dopravy stratí s koncesionárom trpezlivosť, ten bude sklamaný. Minister Doležal zjemnil svoju ráznu rétoriku, ktorú mal po nástupe do úradu. Toto zjemnenie však nie je namieste, ako ani neustále nové možnosti pre zhotoviteľa „vysvetľovať“ a dokladať, že je násyp pri Jarovciach v poriadku. Stačí si pán minister pozrieť normu STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, kde je jasne napísané, že násypy pozemných komunikácií nesmú obsahovať kovové odpady, oceľovú výstuž, drevo, zvyšky vápna, omietky, sadry a pod.). Je tam napísané, že NESMÚ nie že za určitých podmienok môžu. Ako teda máme chápať fakt, že niekto neustále dáva priestor vysvetliť koncesionárovi niečo čo sa vysvetliť nedá? Odpoveď ponechám na zdravom úsudku čitateľa. (Žiaľ, na toto si budeme musieť pri nominantoch Smer rodina zvyknúť.) Pri slovách, že koncesionár síce nakúpil nevhodný materiál z ekologického hľadiska, no na pevnosť násypu to nebude mať negatívny vplyv, žiaľ zostáva rozum stáť.

Odkiaľ pochádza škodlivý násyp

Keďže na pravej stane Dunaja nie sú prírodné zdroje vhodné na výstavbu telesa diaľnice, voľba padla na použitie skládky ktorá sa nachádza v blízkosti stavby - environmentálna záťaž SK/EZ/B5/162 pod názvom B5(008)/Bratislava-Petržalka-Smetný kopec zo 70 rokov minulého storočia. Na skládku boli okrem stavebných odpadov uložené odpady zo štyroch skládok v Petržalke, ale aj nebezpečné odpady z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby. Voziť odpad na druhý breh by bolo samozrejme pre koncesionára nerentabilné a preto sa vyskytuje tento odpad hlavne v časti pri Jarovciach. Španieli ušetrili a my im zaplatíme za diaľnicu najvyššej kvality.

Po nás potopa

Aj preto bolo pred rokom financovanie tohto projektu zo zdrojov EIB pozastavené, okrem úsekov, kde je potvrdené, že sa realizovali z materiálov, ktoré nepochádzajú zo skládok a nemohli kontaminovať okolie. Tu je logika koncesionára jasná. Financie, financie a ešte raz financie…aj za cenu nenávratného poškodenia životného prostredia. Títo páni sa po výstavbe vrátia domov a bude im jedno či tu zomierajú ľudia na rakovinu alebo došlo ku kontaminácii pôdy.

Treba násyp odstrániť a vymeniť dozor

Celý tento škandál však padá z veľkej časti aj na ministerstvo keďže obstaralo výstavbu takýchto obrovských rozmerov bez nezávislého dozoru, ktorý by neustále kontroloval kvalitu na tejto stavbe. Dozor, ktorého si platí koncesionár nikdy nebude nezávislý. Odporúčame ministrovi dať problematický násyp odstrániť s okamžitou platnosťou, lebo ak bude váhať dôjde to do stavu, kedy sa to už nebude dať spraviť (násyp si musí po zrealizovaní „sadnúť“ to znamená, že približne rok je potrebné počítať na konsolidáciu, vtedy sa ďalšie práce na násype nerealizujú) a samozrejme je potrebné zabezpečiť nezávislý stavebný dozor (stavba ešte potrvá minimálne 2 roky).