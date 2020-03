Koronavírus dá na kolená aj dopravu a stavebníctvo

Nová vláda bola vymenovaná len v sobotu a od prvého dňa bude musieť pracovať naplno. V tejto situácii sa žiadnych sto dní nepočíta aj keď to môže byť nespravodlivé.

Zásadné obmedzenia tu máme už týždeň a je pravdepodobné, že tak skoro nepominú. Pozastavenú výrobu majú všetky 4 automobilky, stavebné firmy pomaly ale isto, idú do recesie, výkony medzinárodnej kamiónovej a osobnej dopravy taktiež padajú.

Automobilový priemysel sa zastavil

Slovensko je závislé na automobilovom priemysle a to čo nám posledné roky pomáhalo rásť, nám môže v najbližšej dobe uškodiť. Priamo či nepriamo pracuje v oblasti automobilového priemyslu takmer 250 000 ľudí čo je približne 10% pracujúcich. Trh s automobilmi je na bode mrazu, keďže predajcovia musia mať zavreté. No aj keby nemali, dá sa predpokladať, že takýcjto časoch sa dopyt po nových autách výrazne zníži.

Trpí aj nákladná a osobná doprava

Kamióny väčšinu času stoja na hraniciach a autobusy nemajú koho voziť. Určite by stálo za zváženie niekoľko opatrení ako napr., aby sa kamióny so zdravotníckym a potravinovým materiálom mohli „predbehnúť“ pred ostatnými. Alebo zaviesť tzv. kurzarbeit po vzore Nemecka, ktoré s ním už má z minulého roku skúsenosti a toto opatrenie pomohlo zachovať pracovné miesta zamestnancov.

Prázdne lietadlá

Letecká doprava išla do úplnej absurdnost. Lietadlá na oblohe sú prázdne a vzlietajú len za cenu udržania si lukratívnych vzletových a pristávacích intervalov – ide však o Európsku legislatívu, ktorá by sa zišla v tejto výnimočnej situácii zmeniť.(V ćase prípravy tohto blogu vyšla informácia, že EU sa chystá dočasne zrušiť pravidlo o letových intervaloch). Európska únia, ktorá tak vehementne trvá na znižovaní skleníkových plynov by tak mohla pozastaviť „lietadlá plné duchov“ a teda aj zbytočné značisťovanie životného prostredia.

Stavebný kolos utícha

Stavebníctvo je taký kolos ktorý sa aj v tejto pandémii zastavuje síce pomalšie, avšak aj pomalšie sa bude opäť rozbiehať. Súkromný developeri zatiaľ výstavbu nepozastavili (zmluvy s budúcimi nájomcami či majiteľmi nových bytov sú neúprosné). Je ale vysoká pravdepodobnosť, že pri sprísnení mimoriadnej situácie budú mať dodávatelia problém s dodávkami materiálov ako aj pracovnej sily. Už dnes niektoré menšie betonárky uzavreli svoje prevádzky a niektoré poskytujú obmedzené dodávky betónovej zmesi.

Zmena stavebného zákona bude určite potrebná

Pozitívna informácia je, že koronavírus sa skôr či neskôr stratí a bude potrebné prijímať opatrenia pre minimalizáciu dopadov. V stavebníctve pôjde najmä o nový stavebný zákon bez ktorého súčasný minister dopravy nepostaví ani 1 km diaľnic alebo železníc, ktorý nemá pripravený k výstavbe už dnes. To isté sa týka výstavby nájomných bytov. Podľa súčasnej legislatívy by mohli začať s výstavbou najskôr za 2-3 roky. Preto želám novému ministrovi dopravy, aby sa obklopil takým tímom odborníkov ktorý nesklame očakávanie nie len odbornej, ale aj laickej verejnosti.