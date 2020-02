Eršék ničí železničnú dopravu na trati Bratislava – Komárno

Začiatkom októbra 2019 vyhlásilo Ministerstvo dopravy súťaž na nového dopravcu na trati Bratislava – Komárno. Ide o najvyťaženejšiu jednokoľajnú trať na Slovensku kde sa počet prepravených cestujúcich približuje k 5 miliónom.

Krátkosť času a zlé kritériá

Nastavil kritéria súťaže tak, že ich vlastne nevie nikto splniť ... ani súčasný dopravca. Regiojet má zmluvu do 12/2020. Od januára má začať jazdiť nový dopravca. O trať mali záujem 5 dopravcovia, jedného ministerstvo vylúčilo, 3 nepredložili ponuky (vrátane štátnej ZSSK) a jediný zostal v hre súčasný dopravca Regiojet. Všetci záujemcovia kritizovali krátkosť času na predloženie ponuky a prípravu súprav, personálu a pod. Len pripomeniem, že Regiojet mal pred nástupom na túto trať 14 mesiacov na prípravu súprav a nového personálu. Teraz dal minister 2 mesiace na prípravu ponuky. Dnes je už takmer marec a víťaz stále nie je známy. Do začiatku prevádzky tak zostáva len 9 mesiacov! Súčasný dopravca na trati má tiež problém splniť požiadavky ministerstva keďže súpravy nie sú jeho (typu Bombardier Talent). Formou operatívneho lízingu si ich prenajíma od nemeckého železničného dopravcu Alpha Trains a bude ich musieť vrátiť. Preto nebude môcť plniť 10 ročný kontrakt. V hre zostal už iba dodatok k pôvodnej zmluve pre Regiojet na približne 2 roky.

Rekonštrukcia trate už mohla začať

Cela súťaž bola od začiatku zle nastavená. Intervaly sa mali skrátiť a mali byť súpravy poschodové. Ak chce ministerstvo prilákať cestujúcich musí ísť úplne opačným smerom. Intervaly musia byť krátke cca 10 min. a vtedy môžu byť využité aj súpravy s menšou kapacitou. Dlhšie súpravy nie je správna cesta lebo sú potom dlhšie ako samotné nástupišťa. Bohužiaľ z technických príčin trať neumožňuje 10 min. intervaly. Preto mal minister hneď od roku 2016 kedy prišiel na ministerstvo tlačiť na rekonštrukciu trate, aby sa zdvojkoľajnila a elektrifikovala. Vždy pôjde o lokálnu trať a preto nie je nutné si dávať vypracovávať štúdie či nemá byť na trati náhodou rýchlosť 160 km/h. Odpoveď vieme dať okamžite. Paneurópsky koridor č. IV Praha – Bratislava – Budapešť vedie cez Nové Zámky a na tejto trati je potrebné mať prevádzkovú rýchlosť 160 km/h, do budúcna výhľad na 200 km/h. Ak by začal Eršék hneď robiť to čo má, dnes by už mohol vyberať zhotoviteľa na stavebné práce. Takto ľudia z Komárna, Dunajskej Stredy a satelitov Bratislavy budú jazdiť po starej a plnej trati ďalších 10 r. a stali sa tak obeťou ministrovej nekompetentnosti.

My sme pripravení spraviť pre rozvoj tejto trate maximum a od prvého dňa makať na jeho zdvojkoľajnení a elektrifikovaní tak, aby kultúra cestovania zodpovedala storočiu v ktorom sa nachádzame. Svoju neschopnosť neprekryje ani proforma vypísanou súťažou na nové súpravy 2 týždňe pred voľbami. Čo robil 4 roky? Prečo ju nevypísal skôr?