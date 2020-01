Érsekove rozhodnutie predĺži trvanie kolón v Komárne

Kolóny netrápia len veľké mestá, ale aj tie menšie, ako je napríklad Komárno. Je to hraničné mesto, pri ktorom je každoročný nárast dopravy evidentný, najmä čo sa týka tranzitu.

Oba varianty obchvatu vyvolávajú vlnu nevôle

Dnes prechádza stredom Komárna viac ako 22.000 vozidiel. Pri takejto intenzite by sa už mal budovať obchvat. Lenže ten sa nebuduje, aj keď je ministrom dopravy Arpád Érsek. Momentálne projekt cesty I/64 obchvat Komárna absolvoval posudzovanie vplyvov na životné prostredie s dvomi variantami. Oba križujú mostným objektom mŕtve rameno Váhu, kde majú miestny obyvatelia relaxačnú zónu. Varianty sa odlišujú len jednou zákrutou na začiatku a spôsobom napojenia na konci na I/64. Toto trasovania však u obyvateľov vzbudilo vlnu nevôle, keďže ide o oddychovú zónu, ktorú chcú zlikvidovať mostným objektom. Napadli aj rozhodnutie Okresného úradu, avšak neúspešne.

Havarijný most si prejde len kozmetickými úpravami

Aby toho nebolo málo, svoju prácu zanedbala aj SSC. Niekoľko rokov sa už hovorí o zlom technickom stave 64 ročného mosta na ceste I/64 ponad Váh, lenže nič sa na ňom za tie roky nespravilo. Dospelo to až do takého štádia, že bolo potrebné odfrézovať 8 cm asfaltu pre okamžité odľahčenie o približne 170 ton, stanovila sa maximálna prípustná hmotnosť vozidla na 15 ton a znížila sa rýchlosť na 30 km/h. Všetci kompetentní sa nás však snažia presvedčiť o tom, že aj napriek týmto opatreniam, ktoré bolo potrebné prijať, aby sa most nezrútil, je most stále v 6 stupni a stále to nie je posledný 7 havarijný stupeň, kedy by bolo potrebné most okamžite opraviť a je čas začať obstáravací proces. Bohužiaľ v tomto prípade ide o čistú politiku. Oprava tohto mosta si na 99% vyžiada jeho úplne uzavretie, ako to bolo pri moste ponad priehradu Ružín. Možno na 6 mesiacov, možno na dlhšie, ale to sa jednoducho pred voľbami nerobí.

Stačilo dať most naozaj opraviť

Odstrihnúť Komárno od východnej časti, ktorú oddeľuje Váh, by bolo veľmi nepopulárne opatrenie. Takže sa jednoducho zvolil postup odfrézovania asfaltu a osadili sa zákazové značky, len aby boli voliči spokojní. Výsledok je taký, že mesto trápia kolóny a trápiť ich budú aj ďalších 6 mesiacov, kým sa rozhodne o uzavretí mosta a kolóny budú v Komárne ešte ďalších 6 mesiacov. Stačilo jedno politické rozhodnutie a obyvateľov Komárna vystavil minister dopravy kolónam 2 krát dlhšie ako v prípade, keby na vzniknutú situáciu reagoval odborne a zodpovedne a nechal by most okamžite opraviť.