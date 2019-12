Dá sa to aj transparentne

Práve v čase zásahu NAKA v centrále NDS jej predstavitelia strihali pásku na novom obchvate Košíc – úsek Budimír – Bidovce.

Pred viac ako 3 rokmi sa začala výstavba úseku D1 Budimír – Bidovce ktorého vysúťažená cena bola 297,44 mil. EUR. Zákazku vyhrala spoločnosť SKANSKA SK, a.s. Dnes po 3 rokoch sa dal tento úsek do prevádzky s konštatovaním, že zhotoviteľ neprekročil cenu za stavebné práce a taktiež načas. To je za posledné roky nevídaný kúsok.

Na druhú stranu treba dodať, že úsek je vedený v mierne svahovitom teréne bez mimoriadne náročných stavieb akou sú tunely, teda nie je jeden z tých najnáročnejších aký na diaľniciach máme.

Ak sa vrátime trochu v čase tak ešte v roku 2006 dostala firma SKANSKA s ďalšími účastníkmi verejného obstarávania rekordné pokuty za kartelovú dohodu. Táto pobočka švédskej firmy reagovala ako prvá. Pokutu zaplatila a vymenila vedenie spoločnosti. Za úplnú prioritu si dala „čisté ruky“ a berú etický kódex naozaj vážne. Tento prístup ju vyšiel draho, prišla počas zákazu o niekoľko lukratívnych zákaziek (vrátane tunela Višňové). Ostatné firmy z kartelu veselo podnikali ďalej. Celkový výsledok po viac ako 10 rokoch je nasledovný:

Skanska stavia na čas a podľa cien z kontraktov (viď D1 Budimír - Bidovce)

z kontraktov (viď D1 Budimír - Bidovce) Ostatné stavebné firmy sa zmietajú v škandáloch ako neplatenie subdodávateľom, daňové podvody, pochybné súťaže a nakoniec je všetko postavané po termíne a s prekročením ceny kontraktu

Môžeme si len domýšľať ako by dnes vyzeral úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, v ktorom bola SKANSKA istý čas vyhlásená za víťaza. Možno by dnes nebola verejnosť traumatizovaná zásahmi NAKA a nedostavanou diaľnicou.

Na záver dodám, že sa nezastávam firmy SKANSKA, ale poukazujem na to, že kde je vôľa tam je cesta a dá sa to, pán minister, aj transparentne. Súčasné stavebné firmy budú musieť do budúcnosti zásadne zmeniť svoje myslenie a prestať fungovať na princípe ako v 90. rokoch, kde sa dalo vybaviť všetko cez kamarátske vzťahy.